بهية الحريري تتابع مع زوارها شؤونا أمنية وحياتية وتربوية

عرضت النائب بهية الحريري الأوضاع العامة في البلاد والوضعين الأمني والحياتي في صيدا والجنوب، في اجتماع عقدته في مجدليون مع محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة.

كما بحثت الحريري الأوضاع الأمنية في المدينة ومنطقتها ومخيماتها في لقاء ضمها والعميد شحادة ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود، والتقت ايضا المدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب العقيد نواف الحسن.

وكانت الحريري استقبلت في مكتبها في بيروت وفدا من لجنة حملة الإجازات في التعليم الأساسي عرضوا معها مطالبهم. كما التقت رئيس رابطة التعليم الثانوي احمد الخير الذي بحث معها مطالب المعلمين الثانويين.