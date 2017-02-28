بهية الحريري بعد بحث الوضع في عين الحلوة: اقفال تام الاربعاء اعتراضا على ما يحدث

دعت النائب بهية الحريري الى “اقفال تام الاربعاء اعتراضا على الوضع في مخيم عين الحلوة”، مؤكدة انها ستجري “اتصالاً هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليساعدنا على ايجاد حل”.

وقالت الحريري في الاجتماع الذي اقيم في بلدية صيدا بدعوة منها: “نريد ان نساعد الاخوة الفلسطينية لوضع حد للفلتان في مخيم عين الحلوة”. واضافت ان “اجتماعاتنا مفتوحة لنضع حداً للنزيف الذي يطال المخيم”.

وتابعت: “يجب ألا يكون للانقسامات الفلسطينية اي انعكاس على لبنان”.

سوسان

بدوره، اعتبر المفتي سليم سوسان ان “ما يحصل في المخيم يسيء لفلسطين والقضية الفلسطينية”. وشدد على انه “لا بدّ من موقف حتى لا يتكرر ما يحصل في مخيم عين الحلوة”.

البيان

واصدر الاجتماع بيانا اكدوا فيه ان “صيدا عاصمة الجنوب، كانت وستبقى حاضنة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني”.

وقال البيان: “انطلاقا من حرصنا على ان تبقى بوصلة الشعب الفلسطيني باتجاه فلسطين المستهدفة اليوم من قبل العدو الصهيوني، وحقنا لدماء أهلنا في مخيم عين الحلوة نعلن ما يلي:

– استنكار ورفض الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني ومناشدة الأخوة الفلسطينيين وقف هذا النزف الدموي المستمر والمتكرر.

– الدعوة الى الاقفال التام لكافة مرافق المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والتربوية يوم غد الأربعاء في الأول من آذار.

– التواصل مع كافة المرجعيات الفلسطينيية واللبنانية المعنية لوضع حد لهذا النزف الذي يطال المخيم وجواره واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار هذه الأحداث.

ويؤكد المجتمعون ان صيدا ستبقى على ثوابتها وفية لفلسطين وداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

الحضور

وحضر الاجتماع كل من: الشيخ محمد عسيران والشيخ مدرار الحبال، رئيس البلدية محمد السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود وممثلين عن مطارنة صيدا وعن هيئات المجتمع المدني، وذلك لإتخاذ موقف موحد جراء أحداث عين الحلوة.