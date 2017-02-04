بهية الحريري:لضرورة اعطاء القطاع التعليمي كل ما يستحقه من مطالب مادية ومعنوية

برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري افتتحت نقابة المعلمين في لبنان بالتعاون مع كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت مؤتمرها التربوي الثالث التعليم الخاص:نحو التميز والريادة بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والنقابية والتربوية.

الحريري وعدت في كلمتها ببحث مشروع حملة الاجازات في لجنة التربية النيابية تمهيدا لإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب واكدت ان التعليم هو قضية وطنية بامتياز

من جهته اكد نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض ان النقابة في تحرك دائم على مسارين نقابي وتربوي داعيا الى العمل على اقرار سلسلة الرتب والرواتب

كما كانت كلمة لرئيس جامعة القديس يوسف الاب البروفسور سليم دكاش اليسوعي الذي عرض للتحديات الجديدة في عالم التربية والدور الذي يلعبه التعليم ولا سيما الخاص في مواكبتها. اما منسق عام المؤتمر وليد جرادي فأكد سعي النقابة للإرتقاء بمهنة التعليم عبر مواكبة التطورات مؤكدا انه لم يعد مسموحا تهميش التعليم الخاص الذي يضم حوالي 70% من نسبة المتعلمين في لبنان .