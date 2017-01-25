بهذه الطريقة ردّ عمرو دياب على شيرين عبد الوهاب!! (فيديو)

بعد أن تعرّض الفنان عمرو دياب إلى الإساءة والإنتقاد من الفنانة شيرين عبد الوهاب، ردّ دياب عليها وعلى كل المنتقدين بطريقته الخاصّة.

ونشر عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مقطع فيديو أثناء أداءه التمارين الرياضية داخل “الجيم” حيث خطف أنظار محبيه ومتابعيه برشاقته وعضلاته المفتولة التي برزت في الفيديو المرفق.