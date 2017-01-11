بنك بيروت يضم رسميا اللاعب الصربي دراغان

في خطوة لتعزيز صفوفه وتحضيراً للمراحل النهائية لبطولة لبنان لكرة الصالات ضم نادي بنك بيروت الرياضي متصدر الدوري اللبناني لكرة الصالات لاعب المنتخب الصربي دراغان توميتش قادما من الدوري الصربي .

دراغان كان قد شارك سابقا مع نادي الميادين في بطولة آسيا للأندية التي أقيمت في تايلاند الصيف الماضي وقدم مستوى ممتاز، وهو سينضم الى جانب اللاعب الايراني الياس باراتي كثاني أجنبي يستقدمه بنك بيروت هذا الموسم .

وفي حديث اشار دراغان ، وهو قد احرز المركز الثاني مع فريق بيوس في بطولة صربيا للصالات ، ان لا منافسة تذكر بوجه قوة نادي بنك بيروت هذا الموسم وان الهدف طبعا هو احراز لقب بطولة لبنان لهذا العام ، والوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة اسيا التي ستقام في اليابان في تموز هذا العام .