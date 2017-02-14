بنفيكا يقتنص الفوز امام دورتموند والحسم في السيغنال ادونا بارك‎

ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ16 من منافسات دوري ابطال اوروبا ، تمكن نادي بنفيكا من تحقيق فوز ثمين ومهم على ارضية ملعب استاد النور امام خصمهم بوروسيا دورتموند وبواقع 1-0 في مباراة قوية ونجح الفريق البرتغالي من اقتناص الفوز وبدوره فشل ابناء المدرب توشيل في ترجمة الفرص التي سنحت ليحتدم الصراع اكثر في موقعة الاياب في السيغنال ادونا بارك .

وبدأ الشوط الاول بطريقة حذرة من الجانبين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب وبغياب الخطورة على مرمى الفريقين الا عبر بعض التسديدات العشوائية والتي لم تشكل أي خطورة تذكر على حارسي المرمى ومع مرور الوقت بدأ لاعبو بنفيكا يفقدون زمام المبادرة في اللقاء حيث نجح لاعبو المدرب توشيل في السيطرة على الكرة مما افقد الفريق البرتغالي فعاليته بين جماهيره ونجح اسود الفيستفالين في تهديد مرمى الحارس ايدرسون ببعض الفرص الخطرة حيث تصدى الحارس البرازيلي لانفرادية عثمان ديمبيلي لينقذ فريقه من هدف محقق وفي الدقائق الـ10 الاخيرة واصل لاعبو دورتموند سيطرتهم المطلقة وسط تمركز لاعبي بنفيكا في مناطقهم الدفاعية ليحدوا من غزوات الفريق الاصفر ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن المهاجم ميتروغلو من منح بنفيكا هدف التقدم في الدقيقة 49 بعد تمريرة حاسمة من لويزاو وبعدها ضغط لاعبو دورتموند بقوة على مرمى الفريق البرتغالي وسنحت لابناء المدرب توشيل العديد من الفرص ولكن الحارس ايدرسون تصدى لهم ببراعة كبيرة ومن جراء الضغط الهائل الذي فرضه الفريق الالماني تحصّل دورتموند على ضربة جزاء ولكن اوباميانغ فشل في ترجمتها بنجاح في الدقيقة 58 ليخفق في معادلة النتيجة ، وبعدها دفع المدرب توشيل بالمهاجم اندريه شورليه من اجل تحسين قدرة فريقه الهجومية وتوالى ضغط الفريق الالماني مع العديد من الفرص الضائعة حيث غابت اللمسة الاخيرة على لاعبي اسود الفيستفالين وصعّب الفريق البرتغالي من مهمة دورتموند حيث تمركز ابناء المدرب فيتوريا في مناطقهم الدفاعية ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل اسود الفيستفالين ضغطهم المكثف على مناطق الفريق البرتغالي وكانت تبديلات توشيل متأخرة حيث ادخل كل من كاسترو وبوليسيتش في الدقائق الاخيرة وتمكن ايدرسون من انقاذ تسديدة صاروخية من بوليسيتش ليحرم دورتموند من خطف هدف التعادل ولتنتهي المباراة بفوز بنفيكا بواقع 1-0 .