بنزيما يعوّض غياب رونالدو ويهدي الريال الصدارة برباعية امام ايبار‎

ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، خطف نادي ريال مدريد صدارة الليغا بفوز كبير امام ايبار وبواقع 4-1 في مباراة كان نجمها الاول الهداف كريم بنزيما والذي سجل هدفين في المباراة وصنع هدف لينجح في تعويض غياب الهداف رونالدو والقطار والويلزي غاريث بايل وبهذا الفوز خطف الفريق الملكي الصدارة من برشلونة بإنتظار موقعة الاخير امام سيلتا فيغو .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو المرينغي اداء كبير وجبار حيث نجحوا في بعثرة اوراق ايبار منذ البداية حيث انهال ابناء المدرب زيدان بالهجمات على مرمى الحارس يول والذي تألق في بعض التصديات المميزة وكان كريم بنزيما اخطر لاعبي المباراة حيث هدد مرمى خصمه بالعديد من الكرات الا ان تمكن من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14 قبل ان يعزز اللاعب نفسه من تقدم الريال بهدف ثانٍ في الدقيقة 25 بعد تمريرة حاسمة من جايمس روديغيز وبدوره لم ينجح لاعبو ايبار في تهديد مرمى الحارس كيلور نافاس حيث تفوق لاعبو المرينغي في اللقاء بالطول والعرض واثمر هذا الضغط عن هدف ثالث في الدقيقة 29 عبر صانع الالعاب جايمس روديغيز بعد تمريرة حاسمة من بنزيما ، وفي الدقائق الاخيرة من عمر هذا الشوط هدأت وتيرة المباراوة بشكل كبير حيث ادخر لاعبو المرينغي مجهوداتهم وسط ضياع كامل للاعبي ايبار ولينتهي هذا الشوط بتفوق الريال وبواقع 3-0 .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة بطيئة من الجانبين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حيث حاول لاعبو المرينغي تهدئة وتيرة اللعب امام خصم ضعيف لا يجد السبيل في تنفيذ أي هجمة خطرة وفي الدقيقة 60 تمكن الشاب اليافع ماركو اسينسيو من خطف هدف رابع للمرينغي بعد متابعة جميلة لتسديدة جايمس روديغيز والتي ارتطمت بالقائم ليتابعها الشاب الاسباني بنجاح داخل المرمى ، وبعدها اجرى المدرب زيدان تبديلات سريعة من اجل اراحة بعض من نجومه لموقعة دوري الابطال امام نابولي وبعكس مجريات اللقاء تمكن بينا من خطف هدف مثير للجدل لدفاع المرينغي في الدقيقة 72 بعد تمريرة حاسمة من بيدرو ليون ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل الفريق الملكي ضغطه وسط هجمات مرتدة من قبل لاعبي ايبار والتي شكلوا بها بعض الخطورة الجزئية ولتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد وبواقع 4-1 .

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