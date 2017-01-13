بماذا تعد مي عز الدين جمهورها؟

بالرغم من إعلان مي عز الدين من فترة عودتها قريباً الى السينما من خلال فيلم “فتفوتة” الذي تقوم من خلاله بشخصية عقلة الإصبع، على أن تنهي الفيلم قبل بدء مسلسلها الجديد، لم يبدأ العمل حتى هذه اللحظة التصوير، مع أنها بدأت التحضير له منذ فترة، ما أكّد الشائعات التي انتشرت عن اختيار محمد سامي البدء بفيلم تامر حسني أولاً وتأجيل فيلم مي.

أوضحت مي عز الدين في تصريحات خاصة لنواعم أن فيلمها لم يبدأ تصويره بعد لأنه بحاجة لتحضيرات وشغل غرافيك، فهي لا تريد العودة بعمل غير مدروس، لذلك لن تستعجل العمل لمجرد أن تصوّر سريعاً، بالإضافة لأن المخرج محمد سامي كان قد تعاقد على أكثر من عمل ولم يُعلن تحديد موعد تصوير “فتفوتة” حتى الآن، علماً بأنها لن تبدأ بتصوير الفيلم قبل انتهاء تصوير مسلسلها الجديد لأنها لا تصور عملين في نفس التوقيت، موضحة أنها لم تنزعج لانشغال سامي بتصوير فيلم تامر حسني الذي تربطها به صداقة وطيدة ولا توجد أي خلافات من أي نوع.

وعمّا إن كانت استقرت على عمل درامي، قالت إنها بالفعل جهزت لمسلسل “رسائل” للكاتب محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج إبراهيم فخر وإنتاج أمير شوقي، موضحة أن التصوير سيكون مع بدايات شهر فبراير بعد التحضيرات والاتفاق على الأبطال الذين سيشاركونها في المسلسل.

وتابعت مي قائلة لجمهور نواعم إنها خلال الفترة المقبلة تفكر في الظهور بصورة مختلفة وشخصيات غير متوقعة فهي قدّمت الفلاحة وبنت الذوات والرومانسية والآن تجهز لمفاجأة كبيرة لأنها دائماً تضع جمهورها امام عينيها وهي تختار أعمالها.

المصدر: نواعم