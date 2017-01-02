بليند يطالب ديباي بالرحيل عن الاولد ترافورد

طالب الظهير الهولندي لنادي مانشستر يونايتد دالي بليند من زميله ومواطنه ممفيس ديباي بالرحيل عن الاولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وخلال تصريحات له ، قال بليند :”عليه أن يرحل في الميركاتو الشتوي ، هو لم يعد من أساس الفريق”.

وأضاف :”ربما يكون الرحيل لإيفرتون خياراً جيداً لرونالد كومان يعلم قدراته جدياً أكثر من أي شخص ، ولكن حتى إيفرتون ليس الفريق الذي سيضمن فيه اللعب أساسياً عليه أن ينافس هناك لاعبون أكفاء في مركز الجناح”.