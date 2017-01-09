بلدية بيت شباب نفت ما نشر عن دهم معملين لتعبئة مشروبات روحية مزورة ضمن نطاقها

فى رئيس بلدية بيت شباب – الشاوية والقنيطرة الياس بو حنا الاشقر، في بيان، ما أذيع ونشر عن “ان دورية تابعة للجمارك، دهمت معملين في منطقتي السبتية وبيت شباب يتم فيهما تعبئة مشروبات روحية مزورة وتوقيف شخص وضبط كميات كبيرة من الويسكي المزورة”، وقال: ان هذا الامر لم يحدث ضمن نطاق بلديته”.
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