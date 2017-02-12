بلدية الشويفات: لن نسمح بتزوير الحقائق لأهداف مغرضة

أعلنت بلدية مدينة الشويفات أن منشورات وهمية وزعت في الفترة الأخيرة لبعض الجهات داخل المدينة، ادعت تحقيق مطالب خدماتية وعامة للناس، وخصوصا لجهة المواطنين الذين اتخذوا من عقود طويلة منطقة دوحة الشويفات مسكنا لهم، واهمة إياهم أنها وراء تحقيق كل المطالب الإنمائية والخدماتية للمنطقة، وكان آخرها قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ، بإنشاء فصيل درك خاص لمنطقة دوحة الشويفات – عرمون، وطالبت به البلديات المتعاقبة منذ سنوات لغاية اليوم.

وأكدت البلدية أنها لا ولن تفرق يوما بين منطقة وأخرى ضمن نطاقها البلدي، وهي السلطة المحلية المخولة من دون سواها نقل وتحقيق كل المطالب والشكاوى للجهات الرسمية المعنية، معتبرة أن كل كلام عدا ذلك هو ضمن الفبركات المشبوهة لأهداف مغرضة قد تكون أطماعا سياسية وصولية، وهي ليست بعيدة عمن يقضي نصف عمره مرشحا لمنصب ولآخر.

وشددت البلدية على أنها لن تسمح لأحد بعد اليوم بتشويه الحقائق لأي سبب كان.