بقرادونيان استقبل وفد الكتائب: نحن لا نأتي لالغاء احد

زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية ترأسه رئيس الحزب النائب سامي الجميل وضم اعضاء المكتب السياسي الياس حنكش وسيرج داغر ورئيس اقليم المتن ميشال هراوي، مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث كان في استقباله الامين العام للحزب النائب هاكوب بقرادونيان وعضوا اللجنة المركزية هاكوب هاواتيان ورافي اشكاريان.

بعد اللقاء، صرح بقرادونيان: “تشرفنا بزيارة رئيس حزب الكتائب الصديق الشيخ سامي الجميل الى مقر الحزب الطاشناق وهي ليست الزيارة الاولى ولن تكون الاخيرة، وان لا تحصل زيارات فالعلاقات متينة والتواصل مستمر”.

أضاف: “الموضوع الاهم اليوم هو قانون الانتخاب والذي اتفقنا كقوى سياسية ان يكون عادلا ويمثل كل الطوائف والمذاهب والقوى السياسية في لبنان بحسب الحجم السياسي، دون اي نية لوضع قانون انتخاب او طريقة انتخاب او تقسيم الدوائر لتحجيم او إلغاء اي طرف”.

وتابع: “نحن عانينا في انتخابات عام 2000 من القوانين المجحفة كطائفة وكحزب من التهميش والالغاء، نكرر اليوم ونقول، نحن نمد يدنا الى كل الذين وضعوا هذه القوانين منذ عام 2000 حتى اليوم . ونقول اننا وصلنا اليوم بلبنان الى مرحلة نضع فيها قانونا نهائيا للانتخابات لصالح الاجيال القادمة حتى نكون كلنا ممثلين لان لبنان لا يستقيم الا بالتمثيل الصحيح وبالتمثيل العادل وبوضع إصلاحات لقانون انتخاب”.

وختم: “نحن لا نأتي لالغاء احد، وطبعا لا نأتي بعد كل العمل السياسي لنقبل بأن يلغينا احد أو أن يلغى احد أكان في مناطقنا او على كافة مساحة لبنان”.