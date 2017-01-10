بعيدها الـ35.. كايت ميدلتون تتمنى إنجاب طفل الثالث

احتلفت دوقة كامبردج كايت ميدلتون الاثنين، بعيدها الـ35 بحضور زوجها الأمير وليام وولديها جورج وشارلوت.

وأشار مقربون منها أنها تتمنى أن تُنجب طفلاً ثالثاً قبل حلول عيد مولدها الـ36.

ومن المتوقع أن تشارك كايت هذا العام في عدد كبير من النشاطات الخيرية. وستنطلق من مكتبها الواقع في الشقة رقم 8 من القصر الملكي. وهو ما قد يجعل مسألة إنجاب طفل ثالث وتكوين عائلة أكبر أمراً سهلاً بالنسبة إليها.