بعلبك تشيّع الفتاة لميس نقوش بأجواء من الحزن والغضب

وسط أجواء من الغضب والحزن، شيعت مدينة بعلبك الفتاة لميس نقوش التي قتلت الثلاثاء، اثر خلاف بين والدها واحد الاشخاص.

وجاب موكب نقوش التي حمل جثمانها على الأكف، شوارع بعلبك الرئيسة، من ساحة ناصر إلى السوق التجاري، وكانت وقفة استنكار أمام السراي تخللها إقفال المحلات التجارية والمؤسسات، ليكمل المشيعون باتجاه مدافن العائلة في حي آل صلح وسط حزن لف المدينة التي اقفلت محلاتها التجارية.

وقد أم مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح الصلاة على الجثمان، وألقى كلمة تأبينية قال فيها: “اليوم بعلبك تفقد لميس وبالامس فقدنا، وكل يوم نفقد شهيدا ولا ندفن ميتا، بسبب رصاص متفلت، ولكن للأسف هذا الرصاص محمي ومرخص له من الدولة ومن غيرها. نقول لهم ارحموا بعلبك من هذا الفلتان الامني الذي تعيشه، هذه المنطقة تستحق الحياة، واهلها يستحقون العيش بكرامة، فكيف بأطفال المدارس الذين ينتظرون الافطار فتأتي رصاصة لتأخذ القلوب والعقول”.

وأضاف: “أين أنت أيتها الأجهزة الأمنية، نحن حتى الآن ما زلنا نراهن على دور المؤسسة العسكرية بقائد جيشها وبقواها الأمنية ان تضرب بيد من حديد على كل عابث بأرض هذا الوطن. هل محافظة بعلبك الهرمل هي جزء من هذا الوطن أم أنها خارج كيان الوطن؟ الجواب عندكم”.

وتابع: “لن نسمح بعد الآن أن تتوانى السلطات الامنية حتى عن أدنى واجباتها، وهو إجراء التحقيق في ساعته، فكيف إذا مضى يوم أو اكثر وبعد ذلك نأتي ونسأل ماذا حصل؟”.

وكانت لميس اصيبت ليل امس امام منزلها في بعلبك اثر خلاف بين والدها مع شخص من عائلة وهبة وقد نقلت الى المستشفى، وما لبثت ان فارقت الحياة. فيما سير الجيش اللبناني دوريات في شوارع المدينة.