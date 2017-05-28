بعلبك تحتضن مساجد أثرية أكبرها الجامع الاموي الكبير

ضمن سلسلة التقارير التي يعرضها تلفزيون “المستقبل” عن المساجد الاثرية، نتوقف اليوم عند تاريخ الجامع الاموي الكبير في مدينة بعلبك التي تكثر فيها المساجد والمزارات.

ففي مدينة الشمس بعلبك تتعدد المساجد الاثرية، لكن أكبرها هو الجامع الاموي الكبير المقابل للقلعة.

عمر المسجد يفوق الـ1300 سنة وقد مرت عليه أحداث عدة، اذ طاوله زلزال ضرب بعلبك عام 1759، كما نالت منه لاحقا بعد ترميمه الحرب الاهلية.

في قلعة بعلبك مسجد القلعة الذي بناه المسلمون بعد فتح المدينة عام 635 ميلادية كي يتمكن المحاربون الموجودون في القلعة من الصلاة، وهو يعتبر أقدم أثر اسلامي في لبنان منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومن بين المساجد المهمة مسجد الحنابلة، كما ان في بعلبك مزارات ومقامات اسلامية عريقة.

تقرير: ربيع شنطف