بعد 3 سنوات بهيج أبو حمزة إلى الحرية.. وجنبلاط: الأدلة ثابتة بحقه

بعد قرار القضاء باخلاء سبيل رجل الأعمال بهيج أبو حمزة، أكد مكتب النائب وليد جنبلاط أن منع أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق، يدل على ثبوت الأدلة بحقه،

وبعد توقيف دام لثلاث سنوات، قرر القاضي سهيل عبود قرار قاضي التحقيق، إخلاء سبيل أبو حمزة ولكنها منعته من السفر لضرورات التحقيق.

وعلى الاثر، صدر عن مكتب جنبلاط بياناً أكد فيه أن “الهيئة الاتهامية المنتدبة في الدعوى المقامة من النائب جنبلاط ضد أبو حمزة بجناية الإفلاس الاحتيالي، قرارا قضى باخلاء سبيله مع منعه من السفر لمدة سنة من تاريخ تخلية السبيل لضرورات التحقيق الذي لا يزال مستمرا أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي فريد عجيب”.

وأشارت الى أن “منع أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق، يدل على ثبوت الأدلة بحقه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتخذه المحكمة عندما تعتبر أن مدة التوقيف الاحتياطي انقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة، بل إن قرار منع المدعى عليه من السفر يعزز قرينة الإدانة. ويأتي قرار المنع من السفر في إنتظار البت بالدعاوى التي لا تزال في مرحلة المحاكمة”.

يذكر أن المدعى عليه كانت تمت إدانته في ملف آخر بجرم إساءة الأمانة بحكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنتين وبالزامه بأن يدفع مبلغ 3450000 د.أ. (ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسون ألف دولار أميركي) لنادي الصفاء (والملف في مرحلة الاستئناف).

كما صدرت بحقه لتاريخ اليوم ستة قرارات ظنية بجرائم إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، وتم الادعاء عليه في ثماني دعاوى من قبل النيابة العامة المالية بجناية الإفلاس الاحتيالي ومن قبل النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت بجرائم إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال.

وإثر شيوعِ الخبر، غرَّد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر “تويتر” قائلاً: “سقط الطاغوت فاز القضاء إنتصر الحق قُضي الأمر بهيج أبو حمزة حراً”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “يمر طغاة ويسقط طغاة لكن لبنان الحرية سيبقى طالما بقي فيه رجال يضعون الحق في نصابه”.