بعد 22 سنة سيدة أميركية تطلق زوجها... والسبب؟

22 سنةً من الزواج الناجح والسعيد انتهت قبل أشهر قليلة، عندما تقدّمت السيدة الأميركية غايل ماكورميك (73 عاماً) بطلب للطلاق من زوجها لأنه… انتخب دونالد ترامب.

تشرح السيدة في حديثها لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، أنها ديمقراطيةٌ تميل إلى الاشتراكية، بينما زوجها جمهوري محافظ، “لكنني تعايشت مع الاختلاف هذا لسنوات”. لكن هذا الواقع تغيّر عندما سمعته يقول إنه سيصوّت لدونالد ترامب، “كنت أعرف أنه جمهوري لكن لم أتخيّل أنه قد يصوّت لمثل ترامب”. في تلك اللحظة تشرح أنها راجعت كل حياتها معه “واكتشفتُ أنني تحملت الكثير مما لم يكن عليّ تحمّله، من قيم محافظة لا أوافق عليها لكنني طبقتها من أجله”.

هكذا تقدّمت بطلب للطلاق منه في ظاهرة ارتفعت كثيراً منذ ترشّح دونالد ترامب للرئاسة. وقد أظهر تقرير لوكالة “رويترز” أنّ الخلافات العائلية ارتفعت إلى 39 في المئة منذ ترشّح ترامب. و15 في المئة من الأميركيين توقفوا عن الكلام مع صديق أو فرد من أفراد العائلة بسبب الانتخابات، بينما كشف 13 في المئة من المستطلعين أنهم قطعوا علاقتهم نهائياً بأحد أفراد الأسرة للسبب نفسه.



المصدر: العربي الجديد