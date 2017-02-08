بعد 12 عاماً.. لبنان يستعيد لحظات الحزن على الرئيس الشهيد

هي قصة رجل استثنائي.. لها بداية ولكن لا نهاية لها. قبل أيام من ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، احتلت سيرة وصور الرئيس الشهيد مواقع التواصل الاجتماعي واستعاد اللبنانيون والعرب لحظةَ وقوع الزلزال في قلب بيروت.

وبعد اثني عشر عاما على استشهاده غزت عباراته مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تستذكر لحظة التفجير ولحظات الألم والفاجعة التي أصابت اللبنانيين كما العالم.

وللمناسبة احيت السفارة اللبنانية في الرياض الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد وذلك في حفل استقبال جمع عددا كبيرا من رجال الأعمال ووجوه المجتمع السعودي،وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.

وأكد سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى ان الرئيس الشهيد أسس بحياته واستشهاده مدرسة في الوطنية والتضحية في سبيل لبنان ونموذجا حضاريا قائما على التعددية واحترام الآخر.

بدوره عدد رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة محمد شاهين في صفات الرئيس الشهيد ومناقبيته، كواحد من أعظم الشهداء، ونوه بإنجازاته وعطائه للبنان وطناً وشعبا.

تقرير: ربيع شنطف