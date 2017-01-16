بعد غياب طويل.. ريم البارودي وأحمد سعد معاً من جديد (صورة)

بعد غياب طويل، ظهرت النجمة ريم البارودي مع أحمد سعد معاً، رغم من أن أول ظهور لهما في مكان واحد كان في حفل زفاف شقيق الفنانة صابرين الذي أقيم الأسبوع الماضي لكن لم يظهر أي منهما في صورة تجمع بينهما.

ظهر الثنائي المثير للجدل بصورة بإرادتهما، حيث نشر الفنان محمد كريم صورة على حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، جمعت بينه وبين البارودي، وسعد، وإيمان العميري والمخرج أحمد عفيفي.

والصورة جاءت من كواليس فيلم “خطيب مراتي”، وعلق كريم على الصورة قائلاً: “أحلى كاست لأحلى فيلم خطيب مراتي دلوقتي من لوكيشن التصوير دعواتكم”.