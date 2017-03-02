بعد عودته الى مصر.. أشرف عبد الباقي يكشف عملية النصب عليه!

بعد عودته من الكويت إلى مصر كشف النجم أشرف عبد الباقي عن عملية النصب التي تعرض لها من قبل الشركة المنظمة لعروض “مسرح مصر” في الكويت.

وأكد في توضيح على “انستغرام” أن “أجمل عروض عملناها مع نهاية الموسم في الكويت لكن للأسف الشركة المنظمة اخلت بمعظم بنود العقد من المقابل المادي وأماكن الاقامة ووسائل الانتقال من وإلى المسرح بالإضافة لاستغلال اسم مسرح مصر للنصب على محلات اوهموهم بدون سابق اتفاق اننا هنكون في ضيافتهم وللأسف اثنين منهم مصريين.. اكيد الحكومة الكويتية والشعب الكويتي لن يوافق على هذه المهزلة”.