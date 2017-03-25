قالت مصادر عسكرية عراقية إن قوات الجيش والقوات المشتركة المقاتلة وقوات التحالف أوقفت غاراتها على غرب الموصل وذلك بعد وقوع انتهاكات خطيرة ضد المدنيين هناك.

ويأتي هذا التطور بعد أن قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن فرق الدفاع المدني والأهالي، انتشلوا جثث 500 مدني قتلوا خلال الأيام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي.

وفي وقت سابق، طالب مجلس قضاء الموصل الجمعة، بإعلان مدينة الموصل منطقة منكوبة وفتح تحقيق بالمجازر التي ارتكبت فيها، مؤكدا أن ما تعيشه الموصل مأساة حقيقية.

وأضاف “يجب أن يتوقف القصف العشوائي لطائرات التحالف على غرب الموصل”، مطالبا بإعادة النظر في الخطط العسكرية في غرب الموصل.

وقال أيضاً “منذ يومين ونحن نطالب بدعم الدفاع المدني في جهود إنقاذ المدنيين”.

جاء ذلك بعدما أوقعت غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي، الخميس، مستهدفة ثلاثة منازل في منطقة الموصل الجديدة، 230 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال والنساء.