بعد ساعات من الانتظار.. الموت يؤلم نادين الراسي

توفيت جدة الممثلة اللبنانية ندين الراسي بعد تداول خبر وجود الأخيرة في المستشفى كي تكون إلى جانب جدتها التي كانت تمر بلحظات خطيرة ودقيقة.

وتوفيت الجدة بعدما تدهورت حالتها الصحية في الساعات الأخيرة، حيث توقف قلبها وحاول الأطباء إنعاشه.

ولم يحدد لغاية الساعة تفاصيل الدفن والتعازي، إشارة إلى أنّ نادين كانت تعيش فترة صعبة وطلبت من محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الصلاة لجدتها بعد تدهور حالتها الصحية.