بعد زلزال مدمر.. تحذيرات من “تسونامي” في تشيلي

وقع زلزال مدمر، الأحد، قبالة سواحل تشيلي، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذير من حصول موجات مد عاتية “تسونامي”.

وأوردت وكالة “رويترز” نقلا عن هيئة المسح الجيولوجية الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 7.7، وتحديدا على بعد 225 كيلومترا جنوبي تشيلي.

وأصدر المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية “تسونامي” في المحيط الهادي تحذيرا للمناطق التي تقع في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال، كما أصدرت البحرية في تشيلي تحذيرا مماثلا.

وتعرضت تشيلي مرارا إلى زلازل عنيفة من بينها زلزال بقوة 8.8 درجة في 2010 قبالة ساحل جنوب وسط البلاد، تبعته موجات مد عاتية دمرت بلدات ساحلية.