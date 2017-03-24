بعد خبر خطوبتها.. كلوي كارداشيان بفستان أخضر مثير (صور)

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بفستان من اللون الأخضر اللامع، خطفت من خلاله الانظار.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً، عقب انتشار أنباء خطوبتها من تريسان طومسون وارتدائها خاتم للزاوج في يدها، وعدم إنكارها الأمر.

وأطلت النجمة بالفستان الزمردي الأخضر الرائع الجمال الذي يظهر ثنايا جسدها الجذاب، ومفتوح عند منطقة الصدر، واكملت اطلالتها بحذاء ذو الكعب من اللون البيج.