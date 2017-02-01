أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا تأجيل المفاوضات المفترضة في جنيف من الثامن من شهر فبراير إلى العشرين من الشهر ذاته.

وقال دي ميستورا إنه منح المعارضة السورية حتى الثامن من فبراير لتشكيل وفد موحد وفي حال لم تتمكن من القيام بذلك فإنه سيعمل بنفسه على تشكيل الوفد الموحد.

وأضاف دي ميستورا “إن تأجيل مفاوضات جنيف سيمنح المعارضة مزيدا من الوقت للاستعداد، ويضمن أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن”.

وفي رد الائتلاف الوطني السوري على تصريحات دي ميستورا قال هشام مروة عضو الائتلاف إن الهيئة العليا للمفاوضات بصدد تشكيل وفد المعارضة، وتوقع مروة عقد الهيئة العليا اجتماعاً الأسبوع القادم لاختيار أعضاء وفد المعارضة.

دي ميستورا الذي قدم تقريره لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا في جلسة مغلقة، أكد أن الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من فبراير.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد ترأست الأسبوع الماضي محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان.

وانتهت هذه المحادثات باتفاق موسكو وأنقرة وطهران على مراقبة التزام الحكومة السورية والمعارضة بهدنة تم التوصل إليها في 30 ديسمبر/ كانون الأول.