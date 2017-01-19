بعد ايام على وقوعها.. مرتكبو جريمة كفرشيما يمثلون ما حدث

بعد ايام على توقيف مرتكبي جريمة قتل الطفلة البنغلادشية التي وجدت في حاوية للنفايات في كفرشيما، كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تفاصيل الجريمة المروعة.

وأكدت التحقيقات وقوف والدة الطفلة وشريكين اخرين من التابعية البنغلادشية وراء ارتكاب الجريمة، حيث قاموا بتمثيل جريمتهم بحضور كل من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، ومندوب من سفارة بنغلادش في بيروت، وآمر مفرزة بعبدا القضائية المقدم عارف غلاييني وضباط ورتباء من المفرزة.

واعترف الموقوفان الثانية والثالث بإقدام والدة الطفلة على ضربها بشدة بسبب بكائها المستمر، مما سبب لها صعوبة في التنفس وجحوظ في العينين، عندها طلبت الأم منهما مساعدتها على التخلص منها، فأقدم الأخير على خنق الطفلة وساعدته زوجته في تثبيت قدميها، ثم أخذت الأم الجثة ورمتها في الحاوية التي تبعد عن المنزل حوالى /1/ كلم.

يذكر ان مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية تمكنت من توقيف الفاعلين بعد ساعات على ارتكابهم الجريمة في إنجاز امني اثبتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من خلاله متابعتها وحرفيتها في ملاحقة اي مجرم.