بعد انفصالها عن براد بيت.. من هو حبيب أنجلينا جولي الجديد؟!

اعتقد الجميع أن حياة الممثلة العالمية أنجلينا جولي ستتمحور حصرياً حول رفاهة أولادها الستة بعد طلاقها من الممثل براد بيت. لكن أنجلينا امرأة فاتنة قبل أن تكون أماً حنونة. وتقول الصحافة الأميركية إن النجمة جولي وجدت الحب مجدداً مع ممثل أميركي مشهور.

نعم، يبدو أن بطلة فيلم Maleficient كانت أسرع من براد بيت في إيجاد الحب مجدداً، والخروج من أزمة الانفصال والطلاق. فها هي اليوم تواعد الممثل جاريد ليتو، الرجل الوسيم والجذاب وبطل فيلم Suicide Squad.

وأعلنت مصادر مطلعة لمجلة Heat Magazine الأميركية أن أنجلينا جولي وجاريد ليتو عاودا الاتصال ببعضهما مباشرة بعد إعلان الطلاق، وقد نجح ليتو في توفير الدعم المعنوي لأنجلينا وساعدها على تخطي المصاعب العاطفية والمالية على حد سواء.

وبحسب المجلة “نجح جاريد في إضحاك أنجي. إنه الرجل الذي تحتاج إليه في هذه المرحلة. إنه لامبال ومجنون قليلاً، أي نوع الرجل الذي تحبه أنجي. اتصل بها للتأكد من أنها على ما يرام بعد الانفصال. فاالتقيا في قصر مارمون في لوس أنجلوس، وساد الانسجام الفوري بينهما”.

واللافت أن أنجلينا وجاريد تواعدا قبل تصوير فيلم Mr & Mrs Smith، أي الفيلم الذي التقت فيه أنجي ببراد بيت وولد الحب بينهما. لكن الكيمياء بقيت دوماً موجودة بين أنجي وجاريد، وها قد عادا الآن إلى بعضهما.

علينا الآن أن ننتظر من ستكون سعيدة الحظ التي ستفوز بقلب براد بيت وتصبح امرأة حياته الجديدة.