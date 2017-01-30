بعد انتشار خبر وفاته.. صباح فخري في ألمانيا للعلاج؟

بعد إنتشار شائعة وفاة الفنان صباح فخري عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، اضطر نجله الفنان أنس فخري أن ينفي الشائعات المنتشرة من خلال تصوير فيديو عبر تقنية البث المباشر على “فايسبوك”.

وأكد الشاب أن والده بصحة جيدة، وشكر الجميع على اهتمامهم ولهفتهم لصحة والده.

في سياقٍ متصل، سألت مجلة “سيدتي” عن حقيقة ما علمته بشكل حصري ان “صباح فخري تواجد لفترة في ألمانيا للعلاج و إجراء عمل جراحي وأنه يمر بأزمة صحية ربما ادت إلى انتشار الشائعة”.