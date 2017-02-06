بعد العملية الجراحية.. هذا وضع محمد منير الصحي!؟

طمأن النجم المصري محمد منير جمهوره على صحته، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها بمفصل الركبة بأحد المستشفيات بألمانيا.

وكان “الكينغ” يعاني من آلام شديدة في الركبة لفترة طويلة، منذ آب العام الماضي بعدما انزلقت قدمه بعد تسلمه جائزة الـ Bama music awards.

وأكد منير أنه بدأ يعود إلى حياته الطبيعية بشكل تدريجي، ويستعد حالياً جمهور محمد منير لاستقبال ألبومه الجديد تزامناً مع عيد الحب رغم تواجد منير بألمانيا حيث سيبدأ خلال أيام العلاج الطبيعي.