وذكر المتحدث باسم عائلة أوباما، أن قرار الشراء جرى اتخاذه بعدما أدرك أوباما أنه سيظل في واشنطن لعامين آخرين ونصف العام، ففضل أن يتملك بدلا من الاستمرار بدفع الإيجار.

وتصل مساحة البيت الواسع إلى 761 مترا مربعا، ويضم 9 غرف نوم، و8 حمامات، ومطبخا مزينا بألواح رخامية.

وبحسب ما ذكر موقع “بزنس إنسايدر” فإن البيت الذي اقتناه أوباما، يعود تاريخ تشييده إلى عام 1928، ويعد ثاني أغلى بيت في واشنطن، بعد البيت الذي اقتناه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، بـ23 مليون دولار.

المصدر: سكاي نيوز