بعد اقرار الموازنة.. مجلس الوزراء يوافق بالاجماع على خطة الكهرباء

بعد سنوات من استنزاف مالية الدولة وعدم التوافق على ملف الكهرباء أقرت الحكومة الثلاثاء، بتوافق وطني الخطة التي قدمها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل كإنجاز ثان بعد اقرار الموازنة.

وتتضمن خطة وزير الطاقة استئجار باخرتين لتوليد الطاقة وانشاء معامل لزيادة الطاقة بألف ميغاوات واستيراد الغاز الطبيعي اضافة الى امور لوجستية اخرى.

وقدم معظم الوزراء ملاحظاتهم حول موضوع التلزيمات واستدراج العروض والمناقصات واشراك القطاع الخاص لبناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية والخصخصة، فيما اثار وزراء تيار المستقبل موضوع معمل دير عمار وخط المنصورية وطالبوا بوضع دفتر شروط لتوليد الطاقة من الرياح .

كذلك شكر وزراء “القوات” اللبنانية وزير الطاقة على اشراك القطاع الخاص. واكد غسان حاصباني ان الاساس في خطة الكهرباء البدء بتنفيذها وتأمين اطر واضحة للتمويل.

ودعا حاصباني الى ضرورة استدراج العروض بطريقة شفافة من اجل تلبية الحاجات الملحة.

في سياق منفصل، طالبت كتلة “المستقبل” النيابية مجلس النواب بتكثيف الجهود للانكباب على دراسة مشروع الموازنة، تمهيداً لإقراره، وذلك من أجل ان يعود الانتظام للمالية العامة.

كذلك أيضاً بما يسهم في فتح الباب امام انطلاق مرحلة جديدة يفترض بها ان تساهم بخفض العجز في الخزينة العامة وبتعزيز الانضباط في المالية العامة والتأكيد على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان والعودة إلى إطلاق حيوية الاقتصاد اللبناني واسترجاع معدلات معتبرة من النمو الاقتصادي واستنهاض جهود التنمية المناطقية المستدامة.

وبعد ترؤسه إجتماعاً إستثنائياً لتكتل التغيير والإصلاح، إعتبر الوزير جبران باسيل أن الإقرار المبدئي للموازنة أمر جيد للإنتظام، موضحاً أنه تم إدخال عناصر أساسية وجديدة فيها للمرة الأولى.