بعثة اليوفي تحط في كارديف

وصلت بعثة نادي يوفنتوس الايطالي الى كارديف وذلك استعداداً لمواجهة ريال مدريد الاسباني في نهائي دوري ابطال اوروبا غداً .

ورافقت البعثة اداريي النادي الايطالي ، في حين استدعى ماسيمو اليغري جميع اللاعبين للمشاركة في المباراة النهائية .

وكان اليوفي قد تأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا بفوزه على موناكو الفرنسي ، في حين تأهل ريال مدريد الى النهائي بفوزه على اتلتيكو مدريد .