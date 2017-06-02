بعثة اليوفي تحط في كارديف

وصلت بعثة نادي يوفنتوس الايطالي الى كارديف وذلك استعداداً لمواجهة ريال مدريد الاسباني في نهائي دوري ابطال اوروبا غداً .
ورافقت البعثة اداريي النادي الايطالي ، في حين استدعى ماسيمو اليغري جميع اللاعبين للمشاركة في المباراة النهائية .
وكان اليوفي قد تأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا بفوزه على موناكو الفرنسي ، في حين تأهل ريال مدريد الى النهائي بفوزه على اتلتيكو مدريد .
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