بعثة العهد تغادر الى الاردن

غادرت بعثة نادي العهد اللبناني مطار رفيق الحريري الدولي الى العاصمة الأردنية – عمان، للقاء نادي شباب الخليل الفلسطيني في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس العالم العربي لكرة القدم.

وقد ضمت البعثة :

يوسف يونس : عضو مجلس الإدارة رئيسا، باسم مرمر(مديرا فنيا)، حسن أيوب(مدربا مساعدا)، خليل كركي(مدربا للحراس)، حسين علاء الدين(معالجا)، حسين عياش(مسؤولا عن التجهيزات).

واللاعبون :

عباس عطوي، محمد حمود، علي ضاهر، حسين دقيق، نور منصور، جمال خليفة، حسين زين ، علي حديد ، نادر البزري، مهدي فحص، حسين منذر، أحمد زريق، محمد حيدر، يوسف المويهبي ، جاد الزين، محمد قدوح، حسين حيدر.

وكان العهد قد فاز ذهابا بهدف دون مقابل سجله محمد قدوح على ملعب صيدا، ويغيب عن العهد في لقاء الإياب مهدي فحص الموقوف لمباراة فيما قد يلتحق بالفريق لاحقا خليل خميس الذي يعاني من عارض صحي طارئ وحسن شعيتو الذي غاب عن هذه الرحلة لظروف شخصية ضاغطة، في حين سيعود الى تشكيلة الفريق التونسي يوسف المويهبي.

ستجري المباراة عند الساعة الخامسة من عصر الخميس المقبل. ولا يوجد حتى الآن اي معلومات حول النقل المباشر للمباراة ويعمل فريق شباب الخليل الفلسطيني على الموضوع دون تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن.