بعثة الريال تحط رحالها في كارديف

حطت بعثة فريق ريال مدريد الأسباني رحالها في مدينة كارديف الويلزية من أجل خوض المباراة النهائية أمام فريق يوفنتوس الايطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالوينة.

واشارت الصحيفة الى ان بعثة النادي الملكي تتالف من 25 لاعبا تم استدعائهم من قبل المدير الفني زين الدين زيدان ، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق والجهاز الطبي.

يذكر ان الريال سيحاول في هذا اللقاء الدفاع عن لقبه الذي احرزه في العام الفائت امام اتلتيكو مدريد في ركلات الجزاء وهو في حال نجح في الفوز يحقق لقبه ال12 في هذه البطولة ولكن اليوفي لن يسمح له بذلك وسيحارب من اجل الفوز باللقب الثالث له في مسيرته