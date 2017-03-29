بطولة ميامي للتنس: فوزنياكي تبلغ نصف النهائي

تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة 12 إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي السيدات من بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

ففي دور الثمانية من البطولة المقامة في ولاية فلوريدا الأميركية تغلبت فوزنياكي على التشيكية لوسي سفاروفا بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-3 لتضمن استمرارها في البطولة.

وفي وقت سابق بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية الدور نصف النهائي أيضا بفوزها على الكرواتية ميريانا لوتشيتش-باروني المصنفة 26 بنتيجة 6-3 و6-4.