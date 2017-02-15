بطولة لبنان بالمبارزة: اللقبان لنادي المون لاسال

أحرز فريق نادي المون لا سال الرياضي (أ) للمبارزة المؤلف من رامي بيضون، انطوان عنيسي، فرانك كونترمان وعماد نحاس لقب بطولة لبنان لمبارزة الفرق في سلاح الشيش التي نظّمها الاتحاد اللبناني للمبارزة في مجمّع الرئيس اميل لحود في الدكوانة- مار روكز وهي بطولة مرحّلة بشكل استثنائي الى بداية العام 2017، وذلك بحضور رئيس الاتحاد نائب رئيس اللجنة الاولمبية جورج زيدان، الذي وزّع الى جانب عدد من اعضاء الاتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين.

– وقد احرز فريق نادي المون لا سال الرياضي (أ) اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 45/27 لمسة على فريق الجيش اللبناني (أ) المؤلف من محمود علي احمد، شفيق الخوري، زياد جلبوط وبهيج شرانق. وقد حلّ في المرتبة الثالثة كل من فريق نادي المون لا سال الرياضي (ب) المؤلف من مايك برشا، مارك الراعي، اندريا دي لورينزو وكريستيان بو خليل و فريق الجيش اللبناني (ب) المؤلف من رائد بو كروم، محمد حمزه، ربيع وهبه وطانيوس عطاالله.

– وفي فئة سلاح الشيش ذكور لفئة الـ15 سنة وما دون، أحرز كارل ابو خليل من نادي المون لا سال الرياضي اللقب بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه كريستيان من نادي المون لا سال الرياضي ايضاً. وقد حلّ كل من ماثيو عجّاقا وجايسون الخوري ايضاً من نادي المون لا سال الرياضي في المرتبة الثالثة .

– اشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية زياد ابو عراج وعضو اللجنة الفنية ربى الحاج .قاد المباريات الحكام الدوليون الجنرال المتقاعد الدكتور ميشال يوسف (رئيس لجنة الحكام) وزياد ابو عراج وكلودين رزق.