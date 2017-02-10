بطولة لبنان: النجمة ثانياً موقتاً وتعثّر الصفاء

تابع النجمة انتصاراته وحقق فوزه الرابع على التوالي بتغلبه الصعب على مضيفه شباب الساحل 1-صفر على ملعب بحمدون البلدي في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وصعد النجمة بفضل هذا الفوز الى المركز الثاني موقتا ليعود الى دائرة المنافسة.

وقبل انطلاق المباراة كسر جمهور النجمة قرار منع الحضور الجماهيري الذي قررته القوى الأمنية بسبب عدم توافق مواصفات الملعب مع متطلباتها، لكن الاتصالات التي قادها اتحاد اللعبة مع المعنيين أفضى الى دخول الجماهير بعد نحو 20 دقيقة من انطلاق اللقاء.

ودانت الأفضلية للنجمة الذي لعب من دون مدافعه الصربي بيتار بلانيتش وجناحه الغاني نيكولاس كوفي، طوال فترات اللقاء بفضل نهجه الهجومي إلا انه اصطدم بتألق لافت من حارس شباب الساحل علي حلال بتصديه للكثير من التسديدات في حين اعتمد الساحل الذي غاب عنه لاعب الوسط الغاني عيسى ياكوبو، على المرتدات السريعة وكان أخطرها تسديدة محمد سالم صدها الحارس أحمد تكتوك (45).

وفي الشوط الثاني واصل النجمة ضغطه لا سيما بعدما أشرك المدرب جمال الحاج نجله يوسف لمضاعفة القوة الهجومية حيث أثمرت عن إصابة التقدم عبر أكرم المغربي الذي حول الكرة برأسه الى سقف مرمى الحارس حلال اثر عرضية مميزة من الدولي السابق نادر مطر (64).

ورفع المغربي رصيده الى تسعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بالمشاركة مع مهاجم طرابلس ابو بكر المل.

ورفع النجمة رصيده الى 28 نقطة بفارق نقطتين خلف العهد المتصدر والذي يلتقي الاحد مع الراسينغ وله مباراة مؤجلة ضد التضامن صور، بينما بقي الساحل وصيفاً للقاع برصيد 13 نقطة.

– وفقد الصفاء نقطتين ثمينتين قد تبعدانه منطقياً عن المنافسة وبالتالي فقدان اللقب أثر تعادله ومضيفه الاجتماعي متذيل الترتيب 3–3 على ملعب طرابلس البلدي.

واذا استغل العهد هذا التعثر في مباراته السبت ضد الراسينغ والمؤجلة ضد التضامن صور فإن هذا الامر سيجعل الصفاء بعيداً عن الصدارة، كما ان مباراة الأمس دقت ناقوس بالنسبة لحامل اللقب الذي ينتظره استحقاق هام بعد تسعة أيام في انطلاق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، إذ يواجه البطل القوة الجوية العراقي. وجاءت البداية قوية من الصفاء الذي سيطر على اللقاء وافتتح التسجيل عندما توغل حسين عواضة وسدد كرة قوية ارتدت من القائم واصطدمت في ظهر الحارس أحمد قرحاني وتحولت الى الشباك (39)، وعزز السنغالي تالا نداي النتيجة من تسديدة من داخل المنطقة الى الزاوية اليمنى بعد تبادل التمرير مع عواضة (43).

وفي الشوط الثاني بدا اصحاب الارض على نحو أفضل وتمكن مهاجمه الغاني كوفي بواكي من قلب النتيجة في 8 دقائق، فقلص النتيجة من كرة رأسية الى قلب المرمى اثر ركنية من محمود مقصود (56)، ثم ادرك بواكي التعادل بكرة سددها في الزاوية اليمنى بعيداً عن متناول حارس الصفاء محمد طه (61).

وفي الدقيقة 64 ارسل جميل مكناس كرة طويلة لينفرد بواكي ويتخطى مدافعين من الصفاء والحارس ويسجل في المرمى المشرع.

وفي الدقيقة 82 احتسب الحكم ركلة جزاء للصفاء اثر خطأ من مقصود على محمد زين طحان انبرى لها الكابتن علي السعدي وسجلها على يمين الحارس قرحاني.

ورفع الصفاء رصيده الى 27 نقطة، وبقي الاجتماعي أخيراً بثماني نقاط.

الترتيب العام:

1- العهد 30 نقطة من 14 مباراة

2- النجمة 28 من 16

3- الصفاء 27 من 16

4- السلام زغرتا 27 من 15

5- الانصار 24 من 15