بطولة لبنان: الصفاء لاستعادة التوازن والعهد لتعزيز الصدارة

يعي الصفاء ان فرص احتفاظه باللقب باتت ضعيفة وان لا مجال للتفريط بأي نقطة في المراحل الست المتبقية من بطولة لبنان لكرة القدم، في الوقت الذي يبحث فيه العهد عن تعزيز صدارته.

ويستضيف الصفاء الخميس الاخاء الأهلي عاليه في افتتاح المرحلة السابعة عشرة، ويحل العهد ضيفا على الاجتماعي الجمعة.

ويسعى الصفاء الرابع (27 نقطة) لاستعادة توازنه بعد تردي نتائجه في الفترة الاخيرة لا سيما تعادله الاسبوع الماضي والاجتماعي متذيل الترتيب، فضلاً عن الاستعداد لافتتاح مبارياته في مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي ضد ضيفه القوة الجوية العراقي حامل اللقب الاثنين المقبل في بيروت.

ويأمل المدرب اميل رستم ان يكون لاعبوه على أهبة الاستعداد وفي كامل مستواهم لا سيما ثلاثيه الأجنبي السنغاليان تالا نداي ودومينيك مينيدي والكاميروني ستاندلي ايشابي، فضلاً عن المحليين علي السعدي ومحمد زين طحان وأحمد جلول والعائد حسن هزيمة وعمر الكردي الآتي من الايقاف، فيما يغيب الحارس مهدي خليل الذي يخوض تجربة احترافية في النروج. بينما يتطلع الاخاء الأهلي التاسع (17 نقطة) الى الثبات على النتائج الايجابية بعد ان تغلب على السلام زغرتا الاسبوع الماضي.

ويسعى العهد المتصدر (33 نقطة) الى تحقيق فوزه السادس على التوالي في دور الإياب، عندما يحل ضيفاً على الاجتماعي متذيل الترتيب (8 نقاط).

ويمر الفريق الأصفر بفترة مميزة، محلياً إذ يتصدر البطولة بفارق كبير نسبياً عن أقرب منافسيه، وعربياً بعدما بلغ نهائيات بطولة الأندية العربية في مصر، ويعود الفضل الى العمل الجماعي للمدرب باسم مرمر واللاعبين محمد حيدر وهيثم فاعور وحسين الزين ومحمد قدوح إضافة الى المتألق أحمد زريق. أما الاجتماعي فيأمل مواصلة قطف النقاط من فرق المقدمة قبل ان يلتقي الفرق القريبة منه في الترتيب والمهددة بالهبوط في المراحل الخمس الأخيرة.

ويتطلع النجمة الثاني (28 نقطة) الى اجتياز عقبة ضيفه التضامن صور الثامن (20 نقطة) عندما يتواجهان على ملعب طرابلس البلدي الجمعة بسبب أزمة الملاعب في لبنان.

ويبدو ان النجمة بات أقرب المنافسين للصدارة بعد سلسلة انتصاراته المتتالية والتي يأمل في رفعها الى خمسة، بفضل الانسجام الكبير بين المدرب جمال الحاج وتشكيلته التي تستعيد خدمات المدافع الصربي بيتار بلانيتش، في حين يستمر غياب الغاني نيكولاس كوفي.

ويعول المدرب على خالد تكه جي وحسن المحمد وأكرم المغربي في خط الهجوم مدعومين بصانع الالعاب السوري عبد الرزاق الحسين ونادر مطر والمخضرم بلال شيخ النجارين.

– من جهته، يأمل التضامن في الثأر لخسارته ذهاباً على أرضه والابتعاد عن منطقة الهبوط بقيادة رضا عنتر والمدرب جمال طه في غياب المخضرم بلال حاجو ولاعب الوسط يوسف عنبر.

– ويأمل السلام زغرتا الخامس (27 نقطة) في استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف جاره طرابلس الرياضي (العاشر 16 نقطة) السبت. وكان السلام قد سقط امام الاخاء الأهلي، إلا ان تداعيات المباراة كانت قوية إذ هدد النادي الشمالي بتعليق مشاركته في البطولة بسبب الاداء التحكيمي اذ حمله مسؤولية الهزيمة وابتعاد الفريق عن المنافسة “خدمة لأندية أخرى”.

– وتتجه الأنظار الى مباراة قوية بين الأنصار الثالث (28 نقطة) ومضيفه الراسينغ السابع (21 نقطة) على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا السبت. ويتطلع “الزعيم الأخضر” الى متابعة صحوته بقيادة مدربه الجديد سامي الشوم ومحاولة الاقتراب مجدداً من المتصدر، إلا ان مهمته لن تكون سهلة ضد الراسينغ بقيادة المدرب موسى حجيج الذي يستعيد جهود لاعبيه الدولي غازي حنيني وهداف الفريق محمد جعفر.

– وتختتم المرحلة الأحد بلقاء النبي شيت السادس (25 نقطة) وضيفه شباب الساحل الحادي عشر قبل الأخير (13 نقطة).