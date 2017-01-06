بطولة فرنسا: ايقاف بالوتيلي مباراتين وبلهندة واحدة

اعلن نادي نيس الفرنسي الخميس ان مهاجمه الايطالي ماريو بالويتلي سيغيب عن مباراتين وزميله المغربي يونس بلهندة عن واحدة لايقافهما بعد طردهما في مباراة فريقهما ضد بوردو الشهر الماضي.

وقال رئيس النادي الجنوبي جان بيار رفيير الذي رافقه اللاعبان في جلسة الاستماع اليوم، تعليقا على القرار، انه “منطقي”.

وطرد بالوتيلي وبلهندة تواليا من المباراة التي اقيمت في 21 كانون الاول، وانتهت بالتعادل صفر-صفر، الاولى لركله منافسه والثاني لتلفظه بكلمات بذيئة اثر تلك الحادثة.

ولن تؤثر العقوبة تحديدا على بلهندة المصاب، والذي سيغيب عن صفوف المنتخب المغربي في كأس الامم الافريقية التي تنطلق في 14 كانون الثاني في الغابون.

اما بالوتيلي فسيغيب عن المباراة ضد لوريان في دور الـ 32 لكأس فرنسا الاحد، وعن مواجهة متز في الدوري المحلي في 15 الجاري.