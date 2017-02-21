بطولة دبي الدولية : فوز مستحق للهومنتمن على مايتي سبورتس

حقق نادي الهومنتمن فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته أمام نادي مايتي سبورتس ضمن مباريات اليوم الخامس لدورة دبي الدولية الاستعراضية الـ28 في كرة السلة التي تستضيفها قاعة النادي الأهلي حتى يوم السبت المقبل ، بعد فوزه بنتيجة 100 – 93 .

وخاض الفريق البرتقالي مباراة مجنونة حيث فرض سيطرته على ارباع اللقاء تحت قيادة مدربهم المتألق جو مجاعص ، وتمكن رفاق نجم النجوم فادي الخطيب من قيادة المباراة الى بر الامان بعد ان وصل الفارق في نهاية المباراة الى 7 نقاط .

واتت ارباع اللقاء لمصلحة الفريق الفائز على الشكل التالي :

الربع الاول : 26 – 19 .

الربع الثاني : 42 – 33 .

الربع الثالث : 70 – 63 .

الربع الرابع والاخير : 100 – 93 .