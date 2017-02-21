بطولة دبي الدولية : فوز صعب للحكمة على المنتخب المصري

حقق فريق الحكمة بيروت فوزاً مثيراً ضمن دورة دبي الـ 28 بكرة السلة والتي تستضيفها قاعة النادي الأهلي صالة مكثوم بن محمد آل مكتوم من 17 إلى 25 شباط ، على حساب منتخب مصر بنتيجة 81 – 75 .
تقدم الفريق الاخضر سريعاً في الربع الاول حيث تمكن ابناء المدرب فؤاد ابو شقرا من فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء ، لينتهي الربع الأول بتقدم ابناء الحكمة بفارق 10 نقاط .
وفي الربع الثاني ، تمكن منتخب الفراعنة من العودة سريعاً من خلال تقليص مع تميّز كبير للاعبيه ، الذين تمكنوا من معادلة النتيجة مع نهاية الشوط الاول .
وكان الربع الثالث الاكثر حسماً حيث تمكن كلا الفريقين من تبادل الهجمات ليعود الفارق لصالح الفريق اللبناني الذي تمكن من حسم النتيجة بفارق 3 نقاط فقط .
وفي الربع الرابع والاخير ، بقيت النتيجة متقاربة بين الفريقين في البداية ألا أن الفريق الاخضر كان له رأي آخر حين تمكن من توسيع الفارق الى 8 نقاط قبل ان يتمكن المنتخب المصري من تقليصه الى 6 نقاط ولتنتهي هذه المباراة بنتيجة 81 – 75 .
واتت ارباع اللقاء لمصلحة الفائظ على الشكل التالي :
الربع الاول 24 – 14 .
الربع الثاني : 40 – 40 .
الربع الثالث : 59 – 56 .
الربع الرابع والاخير : 81 – 75 .
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