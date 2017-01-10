بطولة المانيا: بايرن يعير بادشتوبر الى شالكه

اعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم، اعارة مدافعه الدولي هولغر بادشتوبر الذي شارك في عدد محدود من المباريات هذا الموسم، الى نادي شالكه حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس النادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه في بيان: “هولغر هو لاعب مستحق. تعرض مرارا للاصابة، الا انه حاليا عاد الى وضع بدني جيد ويرغب في الحصول على وقت لعب اضافي”.

وخاض المدافع البالغ من العمر 27 عاما، 28 دقيقة من اللعب منذ تشرين الاول، وامضى المباريات الست الاخيرة احتياطيا.

واضاف رومينيغه ان اللاعب الدولي “طلب الانتقال الى شالكه على سبيل الاعارة”.

واتى الاعلان في يوم اكد فيه مدرب النادي الايطالي كارلو انشيلوتي استعداده للتخلي عنه على سبيل الاعارة فقط.

وقال انشيلوتي من الدوحة حيث يقيم النادي معسكره خلال الاجازة الشتوية “قلت انه اذا قرر الرحيل لانه يريد اللعب، فيمكننا تقبل ذلك لمدة ستة اشهر (…) يمكن ان نتحدث معه حول ذلك، لكن من المستحيل ان نقوم ببيعه”.

اضاف “فكرة النادي هي ان يجدد العقد معه. اذا اراد ان يذهب ويلعب، فسيكون ذلك على سبيل الاعارة فقط”، علما ان المدافع كان محط اهتمام شالكه، ومانشستر سيتي وسوانسي الانكليزيين.

وبدأ بادشتوبر مسيرته الاحترافية مع بايرين ميونيخ في العام 2008، وغاب عن معظم موسمي 2012-2013 و2013-2014 بسبب تمزقين متتالين في الرباط الصليبي. وبعد عودته، تعرض اكثر من مرة لاصابات في الفخذ.

وشارك مع المنتخب الالماني في كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2012، الا انهاغاب بسبب الاصابات بين 2012 و2015، ولم يتم استدعاؤه الى كأس اوروبا 2016 التي اقيمت الصيف الماضي.