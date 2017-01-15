بطولة الدول الصغرى في التزلج: اللبنانية مانو عويس تحرز ميداليتين فضية وبرونزية

نظّم الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج ولليوم الثالث على التوالي، المرحلة الاولى من سباقات التعرج القصير في بطولة الدول الصغرى في الاتحاد الدولي للتزلج على منحدرات جبران خليل جبران الدولية بحضور حشد من المتزلجين.

وقد تميّز اليوم الثالث من البطولة باحراز اللاعبة اللبنانية الناشئة مانو عويس (مواليد 2000) ميداليتين فضية وبرونزية.

وتألقت لاعبة المنتخب اللبناني مانو عويس في اليوم الثالث ونجحت في احراز الميداليتين بعد اداء رفيع منها حيث ينتظرها المستقبل الكبير.

وجاءت نتائج اليوم الثالث على الشكل التالي:

*سباق الاتحاد الدولي للتعرج القصير (فئة الرجال):

-المركز الاول : ماركو ستيفوفيتش ( صربيا ) .

-المركز الثاني : تيم دي فيليت ( بلجيكا ).

-المركز الثالث : راسو جيريفوفيتش ( صربيا ) .

*سباق الاتحاد الدولي للتعرج القصير (فئة السيدات) :

-المركز الاول : كريستينا توش (رومانيا ) .

-المركز الثاني : اناستازيا مانتسيو ( اليونان ).

-المركز الثالث : مانو عويس ( لبنان ) .

*سباق الدول الصغرى للتعرج القصير (فئة الرجال) :

-المركز الاول : ماركو ستيفوفيتش ( صربيا ) .

-المركز الثاني : راسو جيريفوفيتش ( صربيا ) .

-المركز الثالث : ستيفان ستيفانوتش ( رومانيا ) .

*سباق الدول الصغرى للتعرج القصير (فئة السيدات) :

-المركز الاول : كريستينا توش (رومانيا) .

-المركز الثاني : مانو عويس (لبنان).

-المركز الثالث : اليسندرا تريفوا (رومانيا).

اشرف على السباقات المندوب الدولي ميلان بوزيك، نائب رئيس الاتحاد ناجي خليل، مدير المنتخبات الوطنية ريمون سكر وحكم البطولة السيدة لورا نصار وفي نهاية سباقات اليوم الثالث، وزع رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج شربل سلامة ورئيس بلدية بشري امين عام الاتحاد فريدي كيروز الدروع التذكارية على رؤساء بعثات الدول المشاركة في البطولة (وعددها 13).

كما وزع أعضاء الاتحاد اللبناني الكؤوس على الفائزين والفائزات.

هذا وتختتم البطولة الأحد.