بطولة استراليا المفتوحة: موراي وكيربر الى ثمن النهائي

تأهل البريطاني اندي موراي والالمانية انجيليك كيربر المصنفان في المركز الاول الجمعة الى الدور ثمن النهائي من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى.

وفاز موراي على الاميركي سام كويري الثاني والثلاثين 6-4 و6-2 و6-4، وكيربر على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-صفر و6-4.

وتابع البريطاني بنجاح سعيه لاحراز لقبه الاول في البطولة الاسترالية بعد ان حل وصيفا للسويسري روجيه فيدرر عام 2010 والصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2011 و2013 و2015 و2016.

وفقد ديوكوفيتش لقبه الخميس بخسارته امام الاوزبكستاني دنيس ايستومين الخميس في الدور الثاني.

ويلتقي موراي في مباراته المقبلة الالماني ميشا زفيريف الفائز على التونسي مالك الجزيري 6-1 و4-6 و6-3 و6-صفر.

وقدم البريطاني اداء جيدا ولم يتأثر بالالام التي عانى منها اثر التواء في الكاحل في المباراة السابقة امام الروسي اندري روبليف.

وقال موراي: “كانت المباراة صعبة. سدد سام الكرات بشكل جيد جدا، خاصة في المجموعة الاولى حيث واجهت لحظات صعبة عندما كانت النتيجة 3-4 وانقذت فرصة لخسارة الارسال”.

-كما تأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا الرابع بفوزه على الصربي فيكتور ترويسكي 3-6 و6-2 و6-2 و7-6 (9-7).

ويلتقي فافرينكا بطل استراليا 2014 ورولان غاروس الفرنسية 2015 وفلاشينغ ميدوز الاميركية 2016 في مباراته المقبلة الايطالي اندرياس سيبي الفائز على البلجيكي ستيف دارسيس 4-6 و6-4 و7-6 (7-1) و7-6 (7-2).

– وتغلب الياباني كي نيشيكوري الخامس على السلوفاكي لوكاس لاكو 6-4 و6-4 و6-4.

وسيواجه الياباني في الدور الرابع اختبارا صعبا ضد السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في بطولات الغراند سلام (17 لقبا) او التشيكي توماس برديتش.

وافضل نتيجة لنيشيكوري في ملبورن كانت بلوغه ربع النهائي في 2012 و2015 و2016 قبل ان يخسر امام موراي وفافرينكا وديوكوفيتش على التوالي.

– وبلغ ثمن النهائي ايضا الفرنسي ويلفريد تسونغا الثاني عشر بفوزه الصعب على الاميركي جاك سوك الثالث والعشرين 7-6 (7-4) و7-5 و6-7 (8-10) و6-3.

وعلق الفرنسي على الفوز قائلا “كنت افضل انهاء المباراة بطريقة اسرع ولكني قدمت مباراة جيدة، كما لعب منافسي جيدا ايضا”.

ويلتقي تسونغا في مباراته المقبلة البريطاني دانييل ايفانز (26 عاما) الفائز على الاسترالي برنارد توميتش السابع والعشرين 7-5 و7-6 (7-2) و7-6 (7-3).

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها ايفانز الدور ثمن نهائي في احدى بطولات الغراند سلام.

– كيربر تمضي بثبات-

– ولدى السيدات، تأهلت كيربر حاملة اللقب الى ثمن النهائي بفوزها السهل ايضا على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-صفر و6-44.

وتلتقي الالمانية في مباراتها المقبلة مع الاميركية كوكو فانديفيغه الفائزة على الكندية اوجيني بوشار 6-4 و3-6 و7-5.

وكانت كيربر توجت بلقب العام الماضي على حساب الاميركية سيرينا وليامس، قبل ان تحرز ثاني القابها الكبرى في فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي لتزيح الاميركية عن صدارة التصنيف العالمي.

واوضحت كيربر: “لم تكن المباراة سهلة اليوم، انها منافسة قوية ترسل بشكل جيد وتضرب الكرة بقوة، لكني حاولت الحفاظ على تركيزي حتى النقطة الاخيرة”.

وشاهدت الالمانية جزءاً من مباراة فانديفيغه وبوشار، وتوقعت في الدور المقبل “مباراة شبيهة تقريبا بمباراة اليوم”، مضيفة “كوكو منافسة قوية ولعبت جيدا اليوم واعرف انها ترسل جيدا ايضا، ولذلك يجب ان اتحرك جيدا وان اكون جاهزة لرد الكثير من الكرات وان اكون هجومية ايضا كما احب ان العب”.

وتأمل كيربر في ان تصبح اول لاعبة تحتفظ بلقبها في ملبورن منذ ان حققت ذلك البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا في 2013.

– وحسمت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة صراع المخضرمات مع الصربية يلينا يانكوفيتش بفوزها عليها في مباراة ماراثونية 6-4 و5-7 و9-7 في ثلاث ساعات و36 دقيقة.

وتلتقي الروسية في ثمن النهائي مواطنتها اناستازيا بافليوتشنكوفا الرابعة والعشرين التي تغلبت على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الحادية عشرة 7-5 و4-6 و6-3.

وتشارك كوزنتسوفا (31 عاما) في البطولة الاسترالية للمرة السادسة عشرة وبلغت ربع النهائي ثلاث مرات في 2005 و2009 و2013.

وتبقى افضل نتيجة ليانكوفيتش (31 عاما ايضا) في ملبورن وصولها الى نصف النهائي في 2008.

– وحققت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس الثالثة عشرة فوزا ساحقا على الصينية دوان ينغ ينغ 6-1 و6-صفر.

– كما تأهلت الرومانية سورانا سيرستيا بفوزها على الاميركية اليسون ريسكه 6-2 و7-6 (7-2)، والالمانية مونا بارتيل بفوزها على الاسترالية اشليه بارتي 6-4 و3-6 و6-3.