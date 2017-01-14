بطولة استراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فرداسكو

يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً حملة الدفاع عن لقبه لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق الاثنين على ملاعب ملبورن، في مواجهة الاسباني فرناندو فرداسكو بموجب القرعة التي سحبت السبت.

وكان ديوكوفيتش توج العام الماضي بلقبه السادس في ملبورن على حساب البريطاني اندي موراي المنصف اول عالميا، والذي يستهل مشواره بلقاء الاوكراني ايليا مارتشنكو.

واحتفظ ديوكوفيتش بلقب البطولة مطلع العام الماضي معادلا رقم الاسترالي روي ايمرسون في عدد الالقاب بالبطولة، وسيكون موراي ابرز منافسيه في ظل الندية الكبيرة بينهما نهاية العام الماضي، والتي حسمها البريطاني لصالحه بانتزاع صدارة التصنيف العالمي منه.

ويسعى موراي الى لقب البطولة الاسترالية للمرة الاولى في مسيرته.

واوقعت القرعة السويسري روجيه فيدرر صاحب 4 القاب في البطولة في مواجهة لاعب صاعد من التصفيات، بينما يلعب الاسباني رافايل نادال بطل 2009 مع الالماني فلوريان ماير، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بطل 2014 مع السلوفاكي مارتن كليزان.

يذكر ان ديوكوفيتش وفيدرر ونادال وفافرينكا، هم الوحيدون من بين المشاركين في بطولة هذه السنة، الذين سبق لهم احراز لقب ملبورن.

وصنف فافرينكا رابعا ونادال تاسعا وفيدرر سابعا عشر.

وتشهد البطولة مشاركة التونسي مالك الجزيري والذي سيبدأ مشواره بمواجهة لاعب صاعد من التصفيات.

ولدى السيدات، تبدأ الالمانية انجيليك كيربر المصنفة اولى عالميا حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الاوكرانية ليسيا تسورنكو.

وكانت كيربر فجرت مفاجأة من العيار الثقيل باحرازها اللقب في اول مباراة نهائية لها ببطولة كبرى عندما تغلبت على حاملته الاميركية سيرينا وليامس 6-4 و3-6 و6-4 في المباراة النهائية.

واصبحت كيربر اول المانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ شتيفي غراف في رولان غاروس 1999.

في المقابل، تستهل سيرينا المتوجة 8 مرات في البطولة، مشوارها بلقاء السويسرية بليندا بنسيتش.

وفي ما يأتي قرعة المصنفين والمصنفات الـ32:

– رجال:

(1) البريطاني اندي موراي – الاوكراني ايليا مارتشنكو

(2) الصربي نوفاك ديوكوفيتش – الاسباني فرناندو فرداسكو

(3) الكندي ميلوش راونيتش – الالماني داستن براون

(4) السويسري ستانيسلاس فافرينكا – السلوفاكي مارتن كليزان

(5) الياباني كي نيشيكوري – الروسي اندري كوزنتسوف

(6) الفرنسي غايل مونفيس – التشيكي ييري فيسيلي

(7) الكرواتي مارين سيليتش – البولندي ييري يانوفيتش

(8) الهولندي دومينيك تييم – الالماني يان-لينارد ستروف

(9) الاسباني رافايل نادال – الالماني فلوريان ماير

(10) التشيكي توماس برديتش – لاعب صاعد من التصفيات

(11) البلجيكي دافيد غوفان – لاعب صاعد من التصفيات

(12) الفرنسي جو ويلفريد تسونغا – البرازيلي تياغو مونتيرو

(13) الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت – الارجنتيني غيدو بيا

(14) الاسترالي نيك كيريوس – البرتغالي غاشتاو الياس

(15) البلغاري غريغور ديميتروف – الاسترالي كريستوفر اوكونيل

(16) الفرنسي لوكاس بوي – لاعب صاعد من التصفيات

(17) السويسري روجيه فيدرر – لاعب صاعد من التصفيات

(18) الفرنسي ريشار غاسكيه – لاعب صاعد من التصفيات

(19) الاميركي جون ايسنر – الروسي كونستانتين كرافتشوك

(20) الكرواتي ايفو كارلوفيتش – الارجنتيني هوراسيو زيبايوس

(21) الاسباني دافيد فيرر – الاسترالي عمر جاسيكا

(22) الاوروغوياني بابلو كويفاس – الارجنتيني دييغو شفارتسمان

(23) الاميركي جاك سوك – الفرنسي بيار-هوغ هيربير

(24) الالماني الكسندر زفيريف – الهولندي روبن هاسه

(25) الفرنسي جيل سيمون – الاميركي ميكايل موه

(26) الاسباني البرت راموس فينولاس – لاعب صاعد من التصفيات

(27) الاسترالي برنارد توميتش – البرازيلي توماس بيلوتشي

(28) الاسباني فيليسيانو لوبيز – الايطالي فابيو فونييني

(29) الصربي فيكتور ترويسكي – البوسني دامير جمهور

(30) الاسباني بابلو كارنيو بوستا – لاعب صاعد من التصفيات

(31) الاميركي سام كويري – الفرنسي كونتان هايلز

(32) الالماني فيليب كولشرايبر – الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي

– سيدات:

(1) الالمانية انجيليك كيربر – الاوكرانية ليسيا تسورنكو

(2) الاميركية سيرينا وليامس – السويسرية بليندا بنسيتش

(3) البولندية انييسكا رادفانسكا – البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا

(4) الرومانية سيمونا هاليب – الاميركية شيلبي رودجرز

(5) التشيكية كارولينا بليسكوفا – الاسبانية سارا سوريبيس تومو

(6) السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا – التشيكية دنيزا اليرتوفا

(7) الاسبانية غاربيني موغوروتسا – النيوزيلندية مارينا ايراكوفيتش

(8) الروسية سفتلانا كوزنتسوفا – الكولومبية ماريانا دوكي-مارينو

(9) البريطانية جوانا كونتا – البلجيكية كيرستن فليبكنز

(10) الاسبانية كارلا سواريز نافارو – السلوفاكية يانا تشيبيلوفا

(11) الاوكرانية ايلينا سفيتولينا – الكازخستانية غالينا فوسكوبويفا

(12) السويسرية تيميا باتشينسكي – الايطالية كاميلا جورجي

(13) الاميركية فينوس وليامس – الاوكرانية كاترينا كوزلوفا

(14) الروسية ايلينا فيسنينا – لاعبة صاعدة من التصفيات

(15) الايطالية روبرتا فينتشي – الاميركية كوكو فاندفيغه

(16) التشيكية بربورا ستريتشوفا – لاعبة صاعدة من التصفيات

(17) الدنماركية كارولين فوزنياكي – الاسترالية ارينا روديونوفا

(18) الاسترالية سامانثا ستوسور – البريطانية هيذر واتسون

(19) الهولندية كيكي برتنز – الاميركية فارفارا ليبتشنكو

(20) الصينية شوياي جانغ – لاعبة صاعدة من التصفيات

(21) الفرنسية كارولين غارسيا – الاوكرانية كاترينا بوندارنكو

(22) الاسترالية داريا غافريلوفا – البريطانية ناومي برودي

(23) الروسية داريا كاساتكينا – الصينية شوياي بينغ

(24) الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا – الروسية يفغينيا رودينا

(25) المجرية تيميا بابوش – الاميركية نيكول غيبس

(26) الالمانية لاورا سيغموند – الصربية يلينا يانكوفيتش

(27) الرومانية ايرينا-كاميليا بيغو – الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا

(28) الفرنسية اليزيه كورنيه – الفرنسية ميرتيل جورج

(29) البورتوريكية مونيكا بويغ – الرومانية باتريسيا ماريا تيغ

(30) الروسية ايكاترينا ماكاروفا – الروسية ايكاترينا الكسندروفا

(31) الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا – الاسبانية لارا اروابارينا

(32) اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا – اليابانية ناو هيبينو