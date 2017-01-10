بطل أوروبا في الملاكمة يلقى حتفه بحادث سير

قضى بطل أوروبا في الملاكمة، الروسي دنيس يانكين مصرعه، بحادث سير في ضواحي مدينة “كيميروفو” في روسيا.
وقال مصدر من إدارة بلدة “شيريغيش” في ضواحي مدينة “كيميروفو” الروسية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، جراء اصطدام سيارتهم بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، بينهم الملاكم يانكين (37 عاما).
وكان يانكين قد توج خلال مسيرته ببطولة أوروبا للملاكمة، وبلقب بطولة روسيا خمس مرات، قبل أن يعتزل الملاكمة عام 2000.
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