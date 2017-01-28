بطلا المبارزة أبو جودة وبو خليل

نظّم إتحاد المبارزة في مجمّع الرئيس اميل لحود في الدكوانة (مار روكز) عدداً من بطولات لبنان للعام 2016، مُرحّلة بشكل استثنائي الى بداية العام 2017، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الاولمبية رئيس إتحاد اللعبة جورج زيدان، الذي وزّع مع اعضاء الاتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين وفقاً للنتائج التالية:

في فئة سلاح الشيش – للإناث – الفئة العامة، حافظت ريتا أبو جوده من نادي التعاضد على لقبها بعد فوزها في المباراة النهائية على ماري جو ابو جوده من نادي المون لا سال. هذا وحلّت لاعبتا نادي مون لا سال ناي سلامة وتيا ابو عراج في المرتبة الثالثة.

وفي فئة سلاح الشيش للذكور 13 سنة وما دون، أحرز كارل بو خليل من نادي مون لا سال اللقب بعد تغلّبه في المباراة النهائية على هادي دكاش من نادي المون لا سال ايضاً.

هذا وحلّ لاعبا المون لا سال كريستيان ابو خليل ومايكل رزوق في المرتبة الثالثة. اشرف على البطولة رئيس اللجنة المنظمة زياد ابو عراج وعضو اللجنة الفنية ربى الحاج.

قاد المباريات الحكام الدوليون العميد المتقاعد ميشال يوسف (رئيس لجنة الحكام) وزياد ابو عراج وكلودين رزق والحكام الاتحاديون بهيج شرانق وانطوان عنيسي وربى الحج.