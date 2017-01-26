بصبوص عرض مع مدير عام الامن الداخلي الفرنسي تفعيل التعاون والتنسيق

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، مدير عام الأمن الداخلي الفرنسي باتريك كالفار على رأس وفد ضم كل من: مديرة مكتبه ماري دونيو، نائب مدير الشؤون القضائية فرنسوا سيبتور، رئيس فرع في المديرية العامة فيليب حانين، وضابط الارتباط كريستوف شابود، وجرى خلال اللقاء بحث تفعيل سبل التعاون والتنسيق كما جرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

وفي ختام الزيارة، تبادل اللواء بصبوص والوفد الدروع التذكارية.