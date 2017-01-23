بصبوص عرض مع الحريري اوضاع صيدا والتقى شمس الدين وعازوري

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ظهر اليوم، في مكتبه، في ثكنة المقر العام، الوزير السابق ابراهيم شمس الدين والمحامي اكرم عازوري، في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
كذلك التقى بصبوص النائب بهية الحريري في زيارة، تم خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد، وخاصة في مدينة صيدا وضواحيها.
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