بصبوص بحث وذوي الفتاة المخطوفة من عمشيت جهود الافراج عنها

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، بعد ظهر اليوم، في مكتبه – ثكنة المقر العام، رئيس بلدية جبيل زياد حواط، يرافقه وفد من آل اللقيس، من ذوي الفتاة التي خطفت من عمشيت، وبحثوا في الجهود المبذولة للافراج عنها.
بدوره، قدر بصبوص الزيارة، معلنا تقديم يد العون للعائلة، وتمنى عودة الفتاة في أقرب وقت.
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